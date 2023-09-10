МВД зарегистрировало около 2 тысяч нарушений с начала избирательной кампании

МВД с начала избирательной кампании зарегистрировало около 2 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.

Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Михаил Давыдов.

«На сегодня по состоянию на 16:00 мск в МВД поступило 183 сообщения о нарушениях, связанных с проведением выборов. Если вести речь с начала избирательной кампании, то таких сообщений было зарегистрировано около двух тысяч», — цитирует его ТАСС.

Было возбуждено шесть уголовных дел.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, отметив высокий стандарт организации голосования в столице.