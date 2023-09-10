Совбез: за время СВО в России предотвращено 144 теракта

С момента начала спецоперации в России совершён 131 теракт, предотвращено 144 теракта, заявил заместитель секретаря российского Совбеза Юрий Коков.

«С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт», — сказал Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, было предотвращено 256 террористических преступлений, в том числе 144 теракта.

Он отметил, что украинский режим при поддержке США игнорирует нормы международного права.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.