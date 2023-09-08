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Движение по повреждённой в июле части Крымского моста запустят в ближайшие дни

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Движение по повреждённой в июле во время теракта части Крымского моста планируют запустить в ближайшие семь — десять дней.
Движение по повреждённой в июле части Крымского моста запустят в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что новый пролёт уже полностью смонтирован.

«Ещё несколько дней, неделя — десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идёт движение», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

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