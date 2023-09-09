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МЧС: автомобиль врезался в дом в Иванове, четыре человека погибли

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Легковой автомобиль врезался в дом в городе Иваново, четыре человека погибли, ещё один пострадал.

Об этом говорится в заявлении МЧС Ивановской области, размещённом в Telegram-канале.

ДТП произошло на улице Куконковых. На текущий момент устанавливаются личности участников аварии.

«Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал, госпитализирован в областную клиническую больницу», — написал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля погиб во время выполнения обгона на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

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