Один человек погиб в результате ДТП при обгоне в Челябинской области

Водитель автомобиля погиб во время выполнения обгона на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — пишет портал.

Уточняется, что находившийся за рулём Кia Rio мужчина скончался на месте аварии. Вместе с этим пассажир Kia Rio и водитель встречного автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.