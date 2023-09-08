Один человек погиб в результате ДТП при обгоне в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — пишет портал.
Уточняется, что находившийся за рулём Кia Rio мужчина скончался на месте аварии. Вместе с этим пассажир Kia Rio и водитель встречного автомобиля получили травмы и были госпитализированы.
Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.