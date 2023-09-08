Узнать больше

Один человек погиб в результате ДТП при обгоне в Челябинской области

Короткая ссылка
Водитель автомобиля погиб во время выполнения обгона на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
Один человек погиб в результате ДТП при обгоне в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — пишет портал.

Уточняется, что находившийся за рулём Кia Rio мужчина скончался на месте аварии. Вместе с этим пассажир Kia Rio и водитель встречного автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить