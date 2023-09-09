За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 млн человек

За два дня более 2,5 млн человек поучаствовали в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

В Москве наблюдается высокий интерес к выборам, а само голосование проходит в штатном режиме, отметила она.

«Второй день голосования на избирательных участках подошёл к концу. После закрытия участков москвичи могут отдать свои голоса онлайн. Всего на данный момент в выборах приняли участие более 2,5 млн избирателей. Уверена, что и завтра интерес к столь важному для города голосованию сохранится», — цитирует её общественный штаб по наблюдению за выборами.

В Мосгоризбирком жалоб на серьёзные нарушения не поступало, отметила Кириллова.

Руководитель штаба Вадим Ковалёв рассказал о ходе наблюдения за голосованием.

«Мы продолжаем без перерыва наблюдать за ходом выборов. Мы получаем информацию от наблюдателей, находящихся на участках и в видеоцентре, и анализируем абсолютно все поступающие обращения. Если возникают какие-то сложные ситуации или вопросы, разбираем их в штабе, а при необходимости представители штаба выезжают на участки», — сказал он.

На участках также находятся специалисты, готовые помочь избирателям в случае возникновения каких-либо сложностей при голосовании с помощью электронных терминалов.

«И, конечно же, в любой сложной ситуации можно обратиться к нашим наблюдателям. Они всегда готовы помочь. Кстати, наблюдатели не только находятся на участках, но и в видеоцентре. Они работают посменно и следят за камерами круглосуточно, чтобы обеспечить максимально всесторонний контроль происходящего на участках. Всего в корпус наблюдателей входит более 11 тыс. человек — этого более чем достаточно даже для выполнения такой масштабной задачи», — отметил Ковалёв.

Глава московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой ранее посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он отметил прозрачность и честность процесса голосования.

В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).