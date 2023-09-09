Глава столичного отделения «ЕР» Толстой: выборы в Москве прозрачные и честные

Глава московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он отметил прозрачность и честность процесса голосования.

«Процесс абсолютно прозрачный, честность и чистота этих выборов обеспечена работой наблюдателей в этом штабе», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В штабе работают как наблюдатели от политических партий, так и группа разбора, которая быстро реагирует, если приходят сигналы о нарушении, отметил он.

По словам Толстого, процесс голосования за последние несколько лет стал гораздо удобнее для москвичей.

Ранее стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра столицы.

В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).