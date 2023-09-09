Узнать больше

Худрук Театра эстрады Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Короткая ссылка
Художественный руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы 9 сентября.
Худрук Театра эстрады Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Москва».

«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век, но, конечно, Москва так изменилась, что, собственно говоря, удивляться, наверное, нечему», — сказал он журналистам.

Глава московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой ранее посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он отметил прозрачность и честность процесса голосования.

В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить