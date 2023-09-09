Худрук Театра эстрады Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Художественный руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы 9 сентября.

Об этом сообщает агентство «Москва».

«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век, но, конечно, Москва так изменилась, что, собственно говоря, удивляться, наверное, нечему», — сказал он журналистам.

Глава московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой ранее посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Он отметил прозрачность и честность процесса голосования.

В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).