Проголосовавшие онлайн до 20:00 граждане смогут попасть в завтрашний розыгрыш «Миллиона призов»

Граждане, которые успеют проголосовать через электронный терминал или онлайн до 20:00, попадут в завтрашний розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов», заявил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«Сегодня был проведён первый розыгрыш. Напоминаю, что в розыгрыше у нас планируется 2 млн 300 тыс. победителей. В первом розыгрыше победителей было чуть более 1 млн. Уже с 10:00 мы видели, что пользователи пытались активизировать или проверить, выиграли они или не выиграли», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

На текущий момент уже более 300 тыс. победителей акции зашли на сайт и активировали свой код победителя, отметил Пищелко.

«Для тех, кто успеет сегодня проголосовать, придёт на участок и воспользуется электронным терминалом до 20:00, те попадут в розыгрыш и испытают удачу завтра», — подчеркнул он.

В Москве утром 10 сентября пройдёт второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов», призы смогут выиграть участники электронного голосования на выборах мэра столицы и депутатов муниципальных образований ТиНАО.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября, розыгрыши партнёрской программы назначены на 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.