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Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

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В Москве утром 10 сентября пройдёт второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов», призы смогут выиграть участники электронного голосования на выборах мэра столицы и депутатов муниципальных образований ТиНАО.
Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября
  • РИА Новости

«В новый розыгрыш попали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября», — сообщает сайт мэра города.

Победители будут определены случайным образом при помощи специального программного обеспечения, а после 12:00 им отправят смс-сообщения с информацией о выигрыше.

Количество победителей будет опубликовано на странице акции #ВыбираемВместе2023.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября, розыгрыши партнёрской программы назначены на 9, 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.

Как стало известно ранее, баллы программы «Миллион призов» можно потратить на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, зоопарк, музей и кафе.

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