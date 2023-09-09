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Генпрокуратуру попросили проверить российский бизнес певицы Вайкуле

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Генпрокуратуру России попросили проверить российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая открыто поддерживает Украину.

В ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. RT ознакомился с документом.

Латвийская компания LAIMALUKSS LATVIA, которая принадлежит Вайкуле, передала свою долю в ООО «Лайма-Люкс РУС» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову в августе 2022 года, говорится на её сайте.

Как отмечает Бородин, юридически никаких передач долей тогда не произошло, компанией владеют те же лица, что и в 2010 году. Фирма занимается услугами салонов красоты, продажей косметики для волос, салонной мебели, оборудования и аксессуаров.

В апреле певицу Лайму Вайкуле попросили проверить по статье «Реабилитация нацизма». Соответствующее обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина направили общественники «Зова народа».

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