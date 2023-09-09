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Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летней годовщиной освобождения от нацистов.
Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов
  • РИА Новости

«Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов», — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Он отметил, что Смоленск всегда играл огромную роль в истории России, выступал щитом страны.

Российский лидер также поздравил жителей города с 1160-летием Смоленска, которое отмечается в этом году.

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