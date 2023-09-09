Путин: Смоленск должен быть привлекательным форпостом запада России

Смоленск должен быть привлекательным западным форпостом России, заявил российский президент Владимир Путин.

«Смоленск — это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада», — сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области.

Он отметил, что для этого необходимо многое сделать, так как накопилось немало проблем.

Российский лидер также поздравил жителей города с 1160-летием Смоленска, которое отмечается в этом году.