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Путин: Смоленск должен быть привлекательным форпостом запада России

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Смоленск должен быть привлекательным западным форпостом России, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Смоленск должен быть привлекательным форпостом запада России
  • РИА Новости

«Смоленск — это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада», — сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области.

Он отметил, что для этого необходимо многое сделать, так как накопилось немало проблем.

Российский лидер также поздравил жителей города с 1160-летием Смоленска, которое отмечается в этом году.

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