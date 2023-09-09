Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами.

Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями.

Согласно указу, Россия имеет право направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублёвого счёта типа «И».

Бенефициарами по счёту будут владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.