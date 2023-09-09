Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что речь идёт об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами.
Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями.
Согласно указу, Россия имеет право направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия представителя) рублёвого счёта типа «И».
Бенефициарами по счёту будут владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.