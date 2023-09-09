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Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа со стороны ВСУ

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Украинские войска обстреляли населённый пункт Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области.
Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гладков.

В своём Telegram-канале он рассказал, что пострадавших в результате ударов украинской армии нет, однако два частных дома получили повреждения.

«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечён забор, во втором — повреждён забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил Гладков.

Ранее губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Староселье Краснояружского района.

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