Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли населённый пункт Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гладков.

В своём Telegram-канале он рассказал, что пострадавших в результате ударов украинской армии нет, однако два частных дома получили повреждения.

«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечён забор, во втором — повреждён забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил Гладков.

Ранее губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Староселье Краснояружского района.