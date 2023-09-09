Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского округа со стороны ВСУ
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Об этом сообщил губернатор региона Александр Гладков.
В своём Telegram-канале он рассказал, что пострадавших в результате ударов украинской армии нет, однако два частных дома получили повреждения.
«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечён забор, во втором — повреждён забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — добавил Гладков.
Ранее губернатор заявил, что украинские военные обстреляли село Староселье Краснояружского района.