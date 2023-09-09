Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко отметил удобство системы электронного голосования в Москве.

«Дистанционное электронное голосование — это очень удобно. Я сам голосую онлайн уже не первый год», — цитирует его заявление Telegram Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Он также добавил, что даже те москвичи, что в дни голосования оказались в больнице, имеют право поучаствовать в выборах и отдать свой голос прямо из стационара, для этого нужно заранее подать соответствующее заявление.

«Например, у нас в нашем центре в «Коммунарке» находится УИК 3802», — указал он.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. Отдать свой голос можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключённого к интернету. При этом онлайн-голосование также доступно избирателям, находящимся в отпуске на территории России или на даче.

Москвичи смогут 9 и 10 сентября также проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень либо воспользовавшись терминалами электронного голосования. При этом для граждан, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала, который члены избирательной комиссии доставляют домой к избирателю.