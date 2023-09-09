В Астраханской области два человека пострадали при обрушении балкона

В Ахтубинске Астраханской области два человека получили телесные повреждения при обрушении балкона на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram.

«В результате обрушения пострадал мужчина — хозяин квартиры и женщина», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточняет ведомство.

Ранее стало известно, что в Тюменской области проведут проверку по факту обрушения балкона в одном из многоквартирных домов в Ялуторовске.

В июле сообщалось, что один человек пострадал в результате обрушения балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове.