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В Астраханской области два человека пострадали при обрушении балкона

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В Ахтубинске Астраханской области два человека получили телесные повреждения при обрушении балкона на четвёртом этаже многоквартирного дома.
В Астраханской области два человека пострадали при обрушении балкона
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram.

«В результате обрушения пострадал мужчина — хозяин квартиры и женщина», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточняет ведомство.

Ранее стало известно, что в Тюменской области проведут проверку по факту обрушения балкона в одном из многоквартирных домов в Ялуторовске.

В июле сообщалось, что один человек пострадал в результате обрушения балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове.

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