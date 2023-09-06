В Тюменской области проведут проверку после обрушения балкона в многоквартирном доме

В Тюменской области проведут проверку по факту обрушения балкона в одном из многоквартирных домов в Ялуторовске. Инцидент произошёл утром 6 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов города Ялуторовска», — заявили в ведомстве.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку, в ходе которой необходимо установить обстоятельства и причины случившегося.

В июле сообщалось, что один человек пострадал в результате обрушения балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове.