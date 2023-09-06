В Тюменской области проведут проверку после обрушения балкона в многоквартирном доме
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.
«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов города Ялуторовска», — заявили в ведомстве.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку, в ходе которой необходимо установить обстоятельства и причины случившегося.
В июле сообщалось, что один человек пострадал в результате обрушения балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове.