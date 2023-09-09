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Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли более 100 раз населённые пункты региона.
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

Под обстрел попали населённые пункты Устинка, Журавлёвка, Красный Хутор, Кукуевка, Дроновка и другие.

В результате обстрела пострадавших нет.

Также, по его словам, над городом Валуйки система ПВО сбила БПЛА самолётного типа украинских военных.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью.

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