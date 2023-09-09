Мосгоризбирком: второй день голосования на выборах мэра Москвы начался штатно

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах мэра Москвы начался штатно.

«Сегодня у нас второй день голосования, все участки открылись в штатном режиме, нарушений нет. Ночью москвичи продолжили голосовать, и после закрытия участков проголосовали в электронном режиме порядка 178 тыс. горожан», — цитирует её агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что голосование штатно продолжается.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. Отдать свой голос можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключённого к интернету. При этом онлайн-голосование также доступно избирателям, находящимся в отпуске на территории России или на даче.

Москвичи смогут 9 и 10 сентября также проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень либо воспользовавшись терминалами электронного голосования. При этом для граждан, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала, который члены избирательной комиссии доставляют домой к избирателю.