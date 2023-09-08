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Путин обсудил с молодым учёным-ядерщиком формулу поиска идеальной жены

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Президент России Владимир Путин обсудил с молодым учёным-ядерщиком формулу поиска идеальной жены.

Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал президенту, что нашёл нужный алгоритм: по его мнению, супруга должна быть архитектором, ведь тогда она, как человек искусства, будет чувствовать красоту вселенной. Он добавил, что также учёные чувствуют эту красоту.

В свою очередь, Путин посоветовал собеседнику не мыслить стереотипно.

— Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий, — сказал он.

— Хорошо. Я учту, запишу, — пообещал в ответ учёный.

— Нет-нет, это ваш выбор, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове. 

Путин сообщил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове. Он назвал достижения России в ядерной области впечатляющими и фантастическими.

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