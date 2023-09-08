Порядка 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве 

Порядка 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Избирательные участки, которых по городу 2058, закрылись в 20:00 8 сентября. При этом онлайн-голосование продолжится и ночью.

Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По её словам, избирательные участки вновь заработают 9 сентября в 08:00.

«Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью. На данный момент в голосовании приняли участие около 1,5 млн избирателей», — сообщила Кириллова.

Она уточнила, что граждане голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов.

«Приглашаю тех, кто ещё не успел отдать свой голос, сделать это онлайн или завтра с утра прийти на участки», — заявила глава столичной избирательной комиссии.

Она добавила, что в МГИК за прошедший день не поступало жалоб.

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв, продолжается анализ ситуации. По его словам, все поступившие в штаб сообщения имеют несущественный характер и не влияют на общий ход голосования.

«Все сообщения отрабатываются по мере их поступления. Кроме того, мы продолжим работать и ночью. Свою работу продолжают видеонаблюдатели. Они находятся в видеоцентре Общественного штаба круглосуточно», — заявил Ковалёв.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому.

Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября по ссылке. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. Отдать свой голос можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключённого к интернету. При этом онлайн-голосование также доступно избирателям, находящимся в отпуске на территории России или на даче.

Москвичи смогут 9 и 10 сентября также проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень либо воспользовавшись терминалами электронного голосования. При этом для граждан, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала, который члены избирательной комиссии доставляют домой к избирателю.