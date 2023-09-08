Филолог Костина рассказала о подходах к разработке учебников по удмуртскому языку

Ксенья Костина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института национального образования Удмуртии, рассказала, какие подходы используются при разработке программ и учебников по удмуртскому языку.

«Дети хотят видеть в учебниках тексты про роботов, про цифровизацию. Поэтому мы должны обновлять содержание учебников в соответствии с социальными запросами», — цитирует Костину ИА «Удмуртия».

Печатные учебники дополнены электронной версией, поэтому дети могут погрузиться в предмет и изучать его в игровой форме.

Кроме того, Костина участвует в разработке словаря антонимов для уровня начального общего образования.

«Надо сказать, что изданного словаря антонимов в удмуртском языкознании на сегодняшний день нет», — добавила она.

В феврале сообщалось, что лингвисты из Удмуртии выпустили новый орфографический словарь удмуртского языка.