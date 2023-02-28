В Удмуртии издали новый орфографический словарь удмуртского языка
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Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.
При разработке новых орфографических правил и обработке реестра слов орфографического словаря максимально учитывались произошедшие изменения и тенденции развития в современном удмуртском языке.
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