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В Удмуртии издали новый орфографический словарь удмуртского языка

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Лингвисты из Удмуртии выпустили новый орфографический словарь удмуртского языка.
В Удмуртии издали новый орфографический словарь удмуртского языка
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

При разработке новых орфографических правил и обработке реестра слов орфографического словаря максимально учитывались произошедшие изменения и тенденции развития в современном удмуртском языке. 

Ранее главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов в беседе с ФАН заявил, что словосочетание «сильный ливень» имеет право на существование, если надо придать экспрессии происходящему с погодой.

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