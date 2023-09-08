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Стрелявший в участника СВО в Батайске пришёл с повинной в сопровождении адвоката

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Стрелявший в участника СВО в Батайске пришёл с повинной в сопровождении адвоката. Об этом RT сообщил источник.
Стрелявший в участника СВО в Батайске пришёл с повинной в сопровождении адвоката
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам источника RT, задержанный заявил, что пострадавший Вячеслав якобы сам его спровоцировал.

При этом друг пострадавшего военного рассказал RT, что конфликт завязался  у входа в местное кафе. Он сообщил, что сначала неизвестный мужчина толкнул Вячеслава в плечо, но тот на это не отреагировал. Затем в адрес военного пошли оскорбления по поводу участия в СВО.

Мужчина добавил, что в это время из кафе выбежали другие люди и начали избивать Вячеслава. При этом зачинщик драки стал стрелять в него из травматического пистолета, сказал он. После этого около пяти-шести человек, участвующих в конфликте, переключились на друга военного.

«Они уронили меня, попинали и дальше побежали за Вячеславом», — добавил он.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что задержан мужчина, стрелявший в участника СВО в Батайске Ростовской области.

В распоряжении RT появилось видео, на котором избитый участник СВО из Батайска спасается от напавших на него мужчин.

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