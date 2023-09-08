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В Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон «Цифровой прорыв»

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В Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».
В Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон «Цифровой прорыв»

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Заявки на участие подали более 1700 человек. Команды должны решить десять кейсов на основе методов ИИ.

«Существенный вклад в развитие технологий приносят кадры. И наша задача, как государства, искать и поддерживать талантливых ребят по всей стране», — заявила директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьёва.

По её словам, участие в хакатонах даёт молодым специалистам возможность проявить себя, попасть на стажировку или получить работу в сфере информационных технологий в лидирующих компаниях.

Ранее Михаил Череповский, руководитель олимпиадного направления VK, рассказал в беседе с RT о преимуществах участия в IT-соревнованиях для школьников.

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