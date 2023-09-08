Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщило РИА Новости.
Глава государства посетил службу в монастыре, поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского, а также подарил Феодоровскую икону Божией Матери XVII века.
При этом Путину в монастыре подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке.
Кроме того, Путин посетил в Нижегородской области Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе.
Вечером 8 сентября президент прибыл в Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.