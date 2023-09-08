Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

Российский президент Владимир Путин 8 сентября посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области.

Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства посетил службу в монастыре, поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского, а также подарил Феодоровскую икону Божией Матери XVII века.

При этом Путину в монастыре подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке.

Кроме того, Путин посетил в Нижегородской области Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе.

Вечером 8 сентября президент прибыл в Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.