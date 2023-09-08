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Владимир Машков принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы

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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы.
Владимир Машков принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «Москва 24».

Как отметил Машков, он голосует при помощи ДЭГ во второй раз.

«Это очень удобно и очень наглядно для самого себя. Мы не всегда можем покинуть рабочее место, а голосование — наш общий долг. Электронное голосование даёт возможность выполнить этот долг, находясь на рабочем месте, в свой перерыв», — сказал артист.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы.

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