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Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

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Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы.

Как он рассказал журналистам, свой голос он отдал с помощью телефона, выполнив все шаги инструкции.

«Всё очень удобно. Не всегда есть возможность доехать до избирательного пункта, и это удобнее было сделать, конечно, в первый день. Чтобы, если бы были какие-то вопросы или проблемы, я смог бы сделать это в субботу или воскресенье повторно. Поэтому мне было вполне комфортно и удобно», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о более 5 тыс. DDoS-атак на российскую систему дистанционного электронного голосования утром 8 сентября.

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