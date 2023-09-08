Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до семи
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Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения региона.
«В настоящее время в инфекционный центр при БСМП № 8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтверждён лабораторно», — приводит его слова ТАСС.
Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области врачи выявили пять новых случаев заболевания сибирской язвой.