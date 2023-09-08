Первые баллы среди участников электронного голосования в Москве разыграют 9 сентября
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Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Первый розыгрыш будет проводиться среди тех, кто голосовал 8 сентября.
Победители будут определены методом случайного выбора.
При этом количество победителей будет опубликовано на сайте #ВыбираемВместе2023.
Победители акции смогут получить одну, три или пять тыс. призовых баллов (при этом один балл равен одному рублю). Призовые баллы можно будет обменять на покупки у партнёров программы либо направить на благотворительность. Всего будет разыграно 2,3 млн призов.
Жителям Москвы, которые впервые поучаствуют в электронном голосовании, но не окажутся в числе победителей розыгрышей, подарят 1000 призовых баллов.
Также в текущем году присоединиться к розыгрышу смогут граждане, которые голосуют на избирательных участках. Для участия им необходимо воспользоваться одним из терминалов электронного голосования.
Розыгрыши призов будут проходить 9, 10 и 11 сентября.
На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и даже на дому.