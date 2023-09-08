Первые баллы среди участников электронного голосования в Москве разыграют 9 сентября

В Москве в субботу, 9 сентября, будет проходить первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Участники электронного голосования на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО смогут выиграть призовые баллы.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Первый розыгрыш будет проводиться среди тех, кто голосовал 8 сентября.

Победители будут определены методом случайного выбора.

При этом количество победителей будет опубликовано на сайте #ВыбираемВместе2023.

Победители акции смогут получить одну, три или пять тыс. призовых баллов (при этом один балл равен одному рублю). Призовые баллы можно будет обменять на покупки у партнёров программы либо направить на благотворительность. Всего будет разыграно 2,3 млн призов.

Жителям Москвы, которые впервые поучаствуют в электронном голосовании, но не окажутся в числе победителей розыгрышей, подарят 1000 призовых баллов.

Также в текущем году присоединиться к розыгрышу смогут граждане, которые голосуют на избирательных участках. Для участия им необходимо воспользоваться одним из терминалов электронного голосования.

Розыгрыши призов будут проходить 9, 10 и 11 сентября.

На выборах мэра Москвы, которые проходят с 8 по 10 сентября, доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и даже на дому.