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Административное здание загорелось в Брянске из-за падения обломков БПЛА

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В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание.
Административное здание загорелось в Брянске из-за падения обломков БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз рассказал, что пожарные расчёты ликвидируют горение.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянском три украинских беспилотника самолётного типа.

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