Административное здание загорелось в Брянске из-за падения обломков БПЛА

В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз рассказал, что пожарные расчёты ликвидируют горение.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянском три украинских беспилотника самолётного типа.