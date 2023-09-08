Административное здание загорелось в Брянске из-за падения обломков БПЛА
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз рассказал, что пожарные расчёты ликвидируют горение.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянском три украинских беспилотника самолётного типа.