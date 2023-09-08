Узнать больше

Кубань названа самым популярным направлением для отдыха осенью

Короткая ссылка
Краснодарский край лидирует по количеству бронирований российских туристов на осень 2023 года. На регион пришлось 25% всех броней.
Кубань названа самым популярным направлением для отдыха осенью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Островок.Ru».

В список лидеров также вошли Санкт-Петербург (15%) и Москва (12%).

Доля Калининградской области оценивается в 7%, Ставропольского края и Дагестана — по 3%.

По показателю прироста бронирований лидируют Алтай, Мурманская и Новосибирская области, где спрос вырос на 50, 38 и 37% соответственно.

«Этой осенью российские туристы чаще бронируют проживание в альтернативных объектах размещения — гостевых домах, апартаментах, хостелах. На их долю приходится 35% от всех бронирований по России», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить