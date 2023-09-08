Кубань названа самым популярным направлением для отдыха осенью

Краснодарский край лидирует по количеству бронирований российских туристов на осень 2023 года. На регион пришлось 25% всех броней.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Островок.Ru».

В список лидеров также вошли Санкт-Петербург (15%) и Москва (12%).

Доля Калининградской области оценивается в 7%, Ставропольского края и Дагестана — по 3%.

По показателю прироста бронирований лидируют Алтай, Мурманская и Новосибирская области, где спрос вырос на 50, 38 и 37% соответственно.

«Этой осенью российские туристы чаще бронируют проживание в альтернативных объектах размещения — гостевых домах, апартаментах, хостелах. На их долю приходится 35% от всех бронирований по России», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.