Кубань названа самым популярным направлением для отдыха осенью
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Островок.Ru».
В список лидеров также вошли Санкт-Петербург (15%) и Москва (12%).
Доля Калининградской области оценивается в 7%, Ставропольского края и Дагестана — по 3%.
По показателю прироста бронирований лидируют Алтай, Мурманская и Новосибирская области, где спрос вырос на 50, 38 и 37% соответственно.
«Этой осенью российские туристы чаще бронируют проживание в альтернативных объектах размещения — гостевых домах, апартаментах, хостелах. На их долю приходится 35% от всех бронирований по России», — отметили в пресс-службе сервиса.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.