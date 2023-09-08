Заявлявший о намерении очистить Москву от «русского быдла» извинился на видео
По его словам, оскорбить русский народ он не хотел, а все сказанные слова были адресованы лишь тем людям, с которыми у него возник конфликт.
Мать подростка рассказала RT, что её сын во время прогулки с друзьями обратился к мужчине, чтобы попросить сигарету. Тот в ответ якобы начал ему грубить:
«Конечно, поступок сына я не оправдываю, я говорила с ним и сказала ему, что думаю. Он жалеет, что так случилось», — отметила она.
По словам матери, сейчас на её сына заведено уголовное дело за хулиганство со злым умыслом.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на прохожего в центре Москвы.