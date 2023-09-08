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Заявлявший о намерении очистить Москву от «русского быдла» извинился на видео

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В распоряжении RT появилось видео извинений 17-летнего подростка, который на днях вместе с другом избил в Москве прохожего со словами: «Мы очистим город от русского быдла».

По его словам, оскорбить русский народ он не хотел, а все сказанные слова были адресованы лишь тем людям, с которыми у него возник конфликт.

Мать подростка рассказала RT, что её сын во время прогулки с друзьями обратился к мужчине, чтобы попросить сигарету. Тот в ответ якобы начал ему грубить:

«Конечно, поступок сына я не оправдываю, я говорила с ним и сказала ему, что думаю. Он жалеет, что так случилось», — отметила она.

По словам матери, сейчас на её сына заведено уголовное дело за хулиганство со злым умыслом.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на прохожего в центре Москвы.

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