В ЯНАО трое жителей стали почётными гражданами Лабытнанги
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Об этом сообщает «Ямал 1».
По словам главы города Марины Тресковой, званий удостоились руководитель ОАО «Тепло-Энергетик» Иван Михнюк, почётный строитель России Леонид Савченко и заслуженный юрист России Виктор Воронин, занимавший пост мэра города с 1997 по 2001 годы.
Ранее сообщалось, что глава Республики Удмуртия Александр Бречалов наградил медалями Луки Крымского восемь медицинских работников республики в соответствии с указом президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения.