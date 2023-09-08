Узнать больше

В ЯНАО трое жителей стали почётными гражданами Лабытнанги

Короткая ссылка
Троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.
В ЯНАО трое жителей стали почётными гражданами Лабытнанги
  • Gettyimages.ru
  • © Iliana Mestari

Об этом сообщает «Ямал 1».

По словам главы города Марины Тресковой, званий удостоились руководитель ОАО «Тепло-Энергетик» Иван Михнюк, почётный строитель России Леонид Савченко и заслуженный юрист России Виктор Воронин, занимавший пост мэра города с 1997 по 2001 годы.

Ранее сообщалось, что глава Республики Удмуртия Александр Бречалов наградил медалями Луки Крымского восемь медицинских работников республики в соответствии с указом президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить