В ЯНАО трое жителей стали почётными гражданами Лабытнанги

Троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.

Об этом сообщает «Ямал 1».

По словам главы города Марины Тресковой, званий удостоились руководитель ОАО «Тепло-Энергетик» Иван Михнюк, почётный строитель России Леонид Савченко и заслуженный юрист России Виктор Воронин, занимавший пост мэра города с 1997 по 2001 годы.

Ранее сообщалось, что глава Республики Удмуртия Александр Бречалов наградил медалями Луки Крымского восемь медицинских работников республики в соответствии с указом президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения.