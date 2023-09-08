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У сбившего сотрудника ГИБДД в Москве водителя обнаружили 44 неоплаченных штрафа

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Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что у водителя, который сбил сотрудника Госавтоинспекции на Волгоградском проспекте, обнаружили 44 неоплаченных штрафа.
У сбившего сотрудника ГИБДД в Москве водителя обнаружили 44 неоплаченных штрафа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА» в Telegram.

По её словам, мужчина был найден спустя несколько часов после наезда на сотрудника ГИБДД. Его машина была обнаружена возле дома 2 по Окской улице. 

«Следует отметить, что в отношении фигуранта только в текущем году вынесено 44 постановления об административных правонарушениях по линии Госавтоинспекции. Штрафы за нарушения правил дорожного движения им не оплачены», — сказала она.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила о задержании водителя, который сбил сотрудника ГИБДД, а после скрылся с места происшествия.

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