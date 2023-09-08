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В Москве задержали водителя, сбившего сотрудника ГИБДД и уехавшего с места ДТП

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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила о задержании водителя, который сбил сотрудника ГИБДД, а после скрылся с места происшествия.
В Москве задержали водителя, сбившего сотрудника ГИБДД и уехавшего с места ДТП
  • РИА Новости

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска водитель был установлен и задержан. В настоящее время фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения с ним следственных действий», — рассказала она РИА Новости.

Она уточнила, что ДТП произошло вечером 7 сентября на Волгоградском проспекте. В результате происшествия сотрудник ГИБДД был госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК России.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил мальчика, инцидент произошёл на Нижегородской улице. Ребёнок госпитализирован.

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