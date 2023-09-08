В Ульяновской области расчистили от мусора более 170 км береговых линий

В Ульяновской области подвели итоги Всероссийской акции «Вода России», которая проходила в рамках национального проекта «Экология». Волонтёры расчищали береговые линии от мусора.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В августе 2023 года участниками акции стали порядка 300 человек. Активисты очистили около 30 км берегов водных объектов и собрали свыше 55 куб. м мусора.

«Всего с начала года в акции приняли участие порядка 2,8 тыс. человек, собрано порядка 600 куб. м отходов и убрано более 170 км береговой линии», — прокомментировала министр природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина.

В пятницу, 15 сентября, на берегу Волги также пройдёт большой субботник.

Ранее сообщалось, что общегородской субботник в Ставрополе пройдёт 9 сентября.