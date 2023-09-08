В Ульяновской области расчистили от мусора более 170 км береговых линий
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Об этом сообщает mosaica.ru.
В августе 2023 года участниками акции стали порядка 300 человек. Активисты очистили около 30 км берегов водных объектов и собрали свыше 55 куб. м мусора.
«Всего с начала года в акции приняли участие порядка 2,8 тыс. человек, собрано порядка 600 куб. м отходов и убрано более 170 км береговой линии», — прокомментировала министр природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина.
В пятницу, 15 сентября, на берегу Волги также пройдёт большой субботник.
Ранее сообщалось, что общегородской субботник в Ставрополе пройдёт 9 сентября.