Узнать больше

Общегородской субботник в Ставрополе состоится 9 сентября

Короткая ссылка
Общегородской субботник в Ставрополе будет проведён 9 сентября.
Общегородской субботник в Ставрополе состоится 9 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © David Burton

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

Основное внимание будет сосредоточено на центральной части Ставрополя, поскольку главные мероприятия предстоящего Дня города состоятся именно там.

«Перед днём рождения краевой столицы самое время всем вместе провести генеральную уборку», — отметил глава города Иван Ульянченко.

Ранее сообщалось, что в общегородском субботнике в Тюмени приняли участие свыше 15 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить