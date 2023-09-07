Общегородской субботник в Ставрополе состоится 9 сентября

Общегородской субботник в Ставрополе будет проведён 9 сентября.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

Основное внимание будет сосредоточено на центральной части Ставрополя, поскольку главные мероприятия предстоящего Дня города состоятся именно там.

«Перед днём рождения краевой столицы самое время всем вместе провести генеральную уборку», — отметил глава города Иван Ульянченко.

Ранее сообщалось, что в общегородском субботнике в Тюмени приняли участие свыше 15 тыс. человек.