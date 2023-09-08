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Путин: планы дорожного строительства в России будут обязательно расширены

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Президент России Владимир Путин заявил, что планы дорожного строительства в стране будут обязательно расширены.

Соответствующее заявление он сделал на церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области.

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объёме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали «Восток», — заявил он.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км создадут в течение пяти лет.

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