Подводная лодка «Можайск» выполнила глубоководное погружение в рамках испытаний
- РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба Адмиралтейских верфей.
«Большая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск»... успешно выполнила глубоководное погружение в водах Балтики в рамках заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.
В ходе погружений специалисты проверили работу всех систем и механизмов корабля, отработали алгоритмы действий при управлении на глубинах и при различных способах всплытия.
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