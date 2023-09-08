Подводная лодка «Можайск» выполнила глубоководное погружение в рамках испытаний

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» успешно выполнила глубоководное погружение в водах Балтики в рамках испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба Адмиралтейских верфей.

«Большая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск»... успешно выполнила глубоководное погружение в водах Балтики в рамках заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

В ходе погружений специалисты проверили работу всех систем и механизмов корабля, отработали алгоритмы действий при управлении на глубинах и при различных способах всплытия.

Ранее сообщалось, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.