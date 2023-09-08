Аудитория сервиса «Узнай Москву» увеличилась почти вдвое по итогам лета
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что наибольшую популярность получил раздел «Маршруты», который включает 258 предложений. Также в летний период пользователи чаще всего заходили на страницу, посвящённую Китай-городу.
Наряду с этим пользователи интересовались веломаршрутами по столице и аудиогидом.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов в День города, 9 и 10 сентября.