Узнать больше

Аудитория сервиса «Узнай Москву» увеличилась почти вдвое по итогам лета

Короткая ссылка
Этим летом посетители воспользовались онлайн-путеводителем «Узнай Москву» более 300 тыс. раз — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Аудитория сервиса «Узнай Москву» увеличилась почти вдвое по итогам лета

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что наибольшую популярность получил раздел «Маршруты», который включает 258 предложений. Также в летний период пользователи чаще всего заходили на страницу, посвящённую Китай-городу.

Наряду с этим пользователи интересовались веломаршрутами по столице и аудиогидом.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов в День города, 9 и 10 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить