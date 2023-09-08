Аудитория сервиса «Узнай Москву» увеличилась почти вдвое по итогам лета

Этим летом посетители воспользовались онлайн-путеводителем «Узнай Москву» более 300 тыс. раз — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что наибольшую популярность получил раздел «Маршруты», который включает 258 предложений. Также в летний период пользователи чаще всего заходили на страницу, посвящённую Китай-городу.



Наряду с этим пользователи интересовались веломаршрутами по столице и аудиогидом.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов в День города, 9 и 10 сентября.