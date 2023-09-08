Минпромторг: активы автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору
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«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Отмечается, что в данный момент ведётся работа по перезапуску производства на заводе в Калуге.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в регионе.
В Калужской области находятся заводы «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и Volvo.