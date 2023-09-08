Минпромторг: активы автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору

Активы шведского автоконцерна Volvo в России переданы местному инвестору, сообщили в российском Минпромторге.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что в данный момент ведётся работа по перезапуску производства на заводе в Калуге.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в регионе.

В Калужской области находятся заводы «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и Volvo.