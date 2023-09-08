Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировочных стрельбах в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в пятницу, 8 сентября, будут проходить тренировочные стрельбы военнослужащих.
- globallookpress.com
- © Aleksander Lyskin
Об этом он написал в Telegram.
Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.
Ранее стало известно об учениях с выполнением стрельб на территории Новороссийской военно-морской базы.
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