Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировочных стрельбах в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в пятницу, 8 сентября, будут проходить тренировочные стрельбы военнослужащих.

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Об этом он написал в Telegram. Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная. Ранее стало известно об учениях с выполнением стрельб на территории Новороссийской военно-морской базы.