Учения со стрельбами пройдут 6 сентября на военно-морской базе Новороссийска

Учения с выполнением стрельб пройдут в среду, 6 сентября, на территории Новороссийской военно-морской базы.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«6 сентября с 11:00 до 13:00 силами НВМБ (Новороссийской военно-морской базы. — RT) будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что флот проведёт тренировку расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес.