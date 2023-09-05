Узнать больше

Учения со стрельбами пройдут 6 сентября на военно-морской базе Новороссийска

Короткая ссылка
Учения с выполнением стрельб пройдут в среду, 6 сентября, на территории Новороссийской военно-морской базы.
Учения со стрельбами пройдут 6 сентября на военно-морской базе Новороссийска
  • © MOD Russia

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«6 сентября с 11:00 до 13:00 силами НВМБ (Новороссийской военно-морской базы. — RT) будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что флот проведёт тренировку расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить