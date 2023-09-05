Учения со стрельбами пройдут 6 сентября на военно-морской базе Новороссийска
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Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«6 сентября с 11:00 до 13:00 силами НВМБ (Новороссийской военно-морской базы. — RT) будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что флот проведёт тренировку расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес.