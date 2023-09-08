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Экскурсовод Усольцев рассказал о росте площади Москвы за счёт других городов в XX веке

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Ксения Калинкина
Экскурсовод MoscowWalks Александр Усольцев рассказал RT, что в середине XX века площадь Москвы существенно увеличилась за счёт близлежащих городов.

По словам собеседника RT, в ситуации с расширением территории российская столица — уникальный мегаполис.

Так, в середине XX века Москва, в отличие от других регионов, увеличивавшихся в размерах в том числе за счёт переезда населения или поглощения близлежащих деревень, вобрала в себя целых пять небольших городов.

«Москва примерно в середине прошлого века поглотила пять городов: Тушино, Бабушкин, Люблино, Перово и Кунцево. Проблема в момент их интеграции в столицу заключалась в необходимости переименования целого ряда улиц, потому что многие названия перекликались с московскими», — отметил Усольцев.

Ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили развлекательную программу ко Дню города с 8 по 10 сентября.

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