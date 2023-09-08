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Прокуратура проводит проверку из-за едва не утонувшей яхты в порту Сочи

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Южной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с аварийным происшествием в акватории морского порта Сочи.
Прокуратура проводит проверку из-за едва не утонувшей яхты в порту Сочи
  • Gettyimages.ru
  • © Eugene03

«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в акватории морского порта Сочи, произошедшего 7 сентября 2023 года с маломерным судном «Легион», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что судно отбуксировали на причал морского порта для проведения ремонтных работ. В результате происшествия пострадавших нет. Также не было допущено разлива нефтепродуктов.

Ранее в Самарской области на Волге в результате столкновения двух лодок погиб один мужчина, двое пострадали, включая ребёнка.

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