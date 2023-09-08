Прокуратура проводит проверку из-за едва не утонувшей яхты в порту Сочи

Южной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с аварийным происшествием в акватории морского порта Сочи.

«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в акватории морского порта Сочи, произошедшего 7 сентября 2023 года с маломерным судном «Легион», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что судно отбуксировали на причал морского порта для проведения ремонтных работ. В результате происшествия пострадавших нет. Также не было допущено разлива нефтепродуктов.

Ранее в Самарской области на Волге в результате столкновения двух лодок погиб один мужчина, двое пострадали, включая ребёнка.