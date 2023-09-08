МВД: в России задержаны лидеры экстремистского сообщества «Белая масть»

Сотрудники ГУПЭ МВД России задержали участников экстремистского сообщества «Белая масть», сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая масть», — заявила Волк.

По её словам, участники группировки поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями.

Кроме того, по предварительной информации, они готовили совершение серии тяжких преступлений, в том числе направленных против интересов страны, на территории России.

6 сентября стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.