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МВД: в России задержаны лидеры экстремистского сообщества «Белая масть»

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Сотрудники ГУПЭ МВД России задержали участников экстремистского сообщества «Белая масть», сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
МВД: в России задержаны лидеры экстремистского сообщества «Белая масть»
  • РИА Новости

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая масть», — заявила Волк.

По её словам, участники группировки поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями.

Кроме того, по предварительной информации, они готовили совершение серии тяжких преступлений, в том числе направленных против интересов страны, на территории России.

6 сентября стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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