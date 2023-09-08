В Челябинской области водитель погиб при попытке бегства от сотрудников ГИБДД
Об этом информирует URA.RU.
«В Челябинске на улице Кузнецова около 03:00 8 сентября Lada Priora столкнулась со служебным автомобилем ДПС и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Известно, что 35-летний водитель Lada не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться с нарушением скоростного режима. После опасных манёвров автомобиль врезался в полицейскую машину.
Назначено проведение служебной проверки.
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