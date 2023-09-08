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В Челябинской области водитель погиб при попытке бегства от сотрудников ГИБДД

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В ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку по факту гибели жителя областного центра при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД.

Об этом информирует URA.RU.

«В Челябинске на улице Кузнецова около 03:00 8 сентября Lada Priora столкнулась со служебным автомобилем ДПС и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 35-летний водитель Lada не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться с нарушением скоростного режима. После опасных манёвров автомобиль врезался в полицейскую машину.

Назначено проведение служебной проверки.

Ранее в Оренбургской области завели уголовное дело после гибели 15-летней девочки в автомобильной аварии.

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