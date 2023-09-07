В Оренбургской области завели уголовное дело после гибели 15-летней девочки в ДТП

В Оренбургской области завели уголовное дело после гибели 15-летней девочки в автомобильной аварии.

Об этом сообщает RIA56.

ДТП произошло 27 августа на автодороге Оренбург — Илек. 36-летняя женщина из-за превышения скорости не справилась с управлением автомобиля. Машина опрокинулась.

15-летняя пассажирка скончалась, другой ребёнок госпитализирован. Отмечается, что дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что на Кировоградской улице на юге Москвы водитель мотоцикла сбил женщину с ребёнком на нерегулируемом пешеходном переходе.